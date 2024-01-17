現代汽車以3千萬韓元賣掉大陸重慶廠。（示意圖/達志影像/shutterstock）

大陸不滿南韓部署美國提供的薩德反飛彈系統（THAAD），2016年起祭出限韓令，導致韓國企業在大陸營運受重創。韓媒消息指出，韓國最大汽車製造商現代汽車（Hyundai Motor）銷量6年來從114萬輛慘崩到34萬輛，跌幅高達7成，近日更以3千億韓元（約台幣70億元）出售重慶廠。

韓媒BusinessKorea報導，消息人士指出，現代汽車旗下北京現代汽車公司，已於去年底以2960億韓元成功出售重慶工廠，買家為重慶兩江新區魚復工業園建設投資有限公司。

北京現代成立於2004年，由現代汽車與北京汽車共同出資設立，全盛時期有5座工廠，但因南韓部署薩德反飛彈系統，大陸祭出限韓令報復，現代汽車買氣萎縮，銷量從2016年的179萬輛一路崩跌，至2022年僅有33.9萬輛。

現代汽車為重新整頓大陸的業務，2021年出售北京第一工廠，去年底再脫手重慶工廠，而北京現代常州廠最快在今年賣掉。如此一來，只剩下北京二廠、三廠持續營運，年產能約75萬輛。

BBC此前報導，美國之所以在南韓部署薩德反導彈系統，主要為了保護其

免遭北韓核武器及導彈的威脅，但中國軍方認為，薩德同時削弱了中國的核威懾力。

中國官方也強調，反對部署薩德是因為將打破地區安全平衡，並對薩德系統高達2000公里的X光雷達覆蓋範圍表示擔憂，稱這一範圍已經足夠深入到中國內地；相較之下，中國對薩德系統攜帶的短程攔截導彈沒這麼擔心。