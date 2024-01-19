面對伊朗威脅和印度，巴基斯坦空軍宣稱目前已經具備高超音速飛彈（Hypersonic Missile）打擊能力，並在社群媒體和新聞稿中指出，這是為了「應對不斷演變的威脅」協助打造一支「強大的力量，重新平衡該地區的戰略態勢」專家表示，這可能只是超音速飛彈，但從高空發射來達到高超音速的效果。

JF-17 Thunder /FC-1 prototype with two CM-400AKG standoff supersonic anti-ship missile. pic.twitter.com/fJTNOej6Gf — PAF Falcons (@PAFFalconsPK) April 13, 2019

據美國《防務新聞》（Defense News）18日報導，巴基斯坦空軍表示，其他現代化工作還包括「購置殲-10C戰機、無人機系統、現代化電戰系統、力量乘數（Force multiplier）、最先進的整合防空系統、空中機動平台和高機動防空系統。」但是高超音速飛彈目前沒有更進一步的公開信息。

巴基斯坦主要的軍事裝備供應國為中國大陸，在2022年珠海航展上展示了其空射鷹擊高超音速反艦飛彈（YJ-21E）。然而當時展示的是用轟6（H-6K）轟炸機攜帶了這種飛彈，而巴基斯坦並沒有這種機型。

英國國際戰略研究所（IISS）的分析師萊特（Timothy Wright）認為，巴基斯坦的高超音速飛彈可能不是新武器，而是5年前為其梟龍戰機（JF-17）採購的CM-400AKG超音速巡弋飛彈。

「根據飛彈的製造商中國航空工業集團（AVIC）的資料CM-400AKG可以以高超音速5馬赫的速度飛行，不過是否如此外界還不得而知。」

他補充說，「這枚飛彈可能是一種超音速武器」，速度在3馬赫至4.9馬赫之間，但可能是由於特定發射過程的因素讓它也能夠達到高超音速。

「可能是透過改變飛彈的所謂飛行軌跡來實現的，戰機從高空發射的空氣阻力較小，飛彈朝向目標下降時速度也不會損失太多，」