日本共同社報導，多名政府相關人士15日透露，日本和澳大利亞兩國政府正在探討加強合作，包括在兩國周邊出現突發事態之際，自衛隊和澳軍共享情報等。考慮到中國的動向，還在探討擴大聯合訓練以及在澳開展日本長程飛彈發射試驗。日方希望不斷合作，促成制定展示今後廣泛合作方式的「防衛合作指針」。

日本政府把澳大利亞定位為僅次於美國的「準同盟國」，希望提高對華威懾力。據相關人士透露，設想的是在東海等日本周邊出現突發事態的同時，南太平洋和南海等靠近澳大利亞的地區也發生了緊急事態。兩國防務部門似乎正在協調各自的突發事態應對方針，磋商情報共享方式。

2022年10月，日本首相岸田文雄與澳總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署了有關安保合作的新聯合宣言，其中寫明「包括運用層面上的合作範圍、目的與形式的相關討論在內，探求提高安保與防務合作實效性的方法」。有鑑於此，兩國政府啟動了磋商。

日澳兩國已簽署讓部隊順暢往來的《互惠准入協定》（RAA），增加了陸海空三大自衛隊和澳軍的聯合訓練次數。兩國希望透過磋商，明確雙方的職責，提高訓練的質量。目前正在探討，讓自衛隊F-35匿蹤戰機頻繁往來於日澳之間，並多次實施設想電子戰等的訓練。

日方為了完善摧毀他國疆域內飛彈基地等的「反擊能力」（對敵基地攻擊能力），就在日本國內受到限制的長射程飛彈發射試驗，正在詢問能否在澳實施。