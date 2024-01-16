女星安晨妤和「元祖食品」少東張劭緯結婚13年，育有兩名孩子，但於2019年結束婚姻，已經恢復單身的安晨妤最近被爆出介入他人的婚姻，男方是一名已經結婚的醫師。

據《鏡週刊》報導，安晨妤透過交友軟體認識醫師之後，知道對方有婚姻，卻傳曖昧訊息給對方，兩人隨即陷入熱戀，正宮曾透露他們趁著自己出國時偷偷約會。據了解，該名已婚醫師為她辦了新的手機號碼，更匯了3萬5,000美元（約新台幣110萬元）「借用」給安晨妤，安晨妤也要求對方投資，甚至希望他購買日本地產等。

事實上，安晨妤有芝加哥大學資工所碩士學位，多年前創立商務網站，協助廠商架設、管理網站，從事數據分析，或協助開發市場等，把平台經營得有聲有色，至今合作客戶已逾2萬個。去年公司營收破億，被問到要回饋多少給員工，安晨妤直言從不發年終，「只要發一次，大家就會對年終有期待，沒拿到好的數字也會失望」，所以她傾向幫員工加薪，一次調薪就是5000至3萬元不等，相當阿莎力。

她也透露去年10月透露去赴日本慶生，也為自己的資產和小朋友學業布局，她在日本每天日行上萬步，也研究出投資日本房市的基礎心得，她說： 「日本的政府很保障房客，當房客租了你的房子後，房東無權拒絕續約，因此海外置產若要轉手還有增值稅等很多因素都要考量進去。」