全世界最盛大的音樂競賽之一「曼紐因國際小提琴大賽」有史以來最年輕的首獎得主李映衡（Christian Li），將於春節後首度訪台，攜手英國知名鋼琴家妮可拉．艾默兒（Nicola Eimer）在北高兩地演出。

李映衡2007年出生於澳大利亞墨爾本，5歲開始學習小提琴，9歲就與維多利亞交響樂團共同演出孟德爾頌《E小調小提琴協奏曲》。除於2018年以10歲成為曼紐因大賽有史以來最年輕的首獎得主，李映衡也在2020年成為Decca古典唱片公司旗下最年輕的音樂家，更被《BBC音樂雜誌》認證為「非凡的神童」。

李映衡現為墨爾本交響樂團簽約為期三年的駐團藝術家，並持續在英國倫敦的曼紐因學院進修，跟隨知名小提琴教育家威爾遜（Robin Wilson）博士學習。

他目前使用的小提琴是由私人收藏家慷慨出借，製作於1737年耶穌．瓜奈里名琴「鮑爾森」（Paulsen）。李映衡將在2月16日在台北國家音樂廳、17日在高雄衛武營表演廳演出。