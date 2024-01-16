起司甜點專賣店「now on Cheese」2023拿下「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」品牌之一，是個將不同起司的特點最大化活用製成點心的品牌。(now on Cheese提供)

「now on Cheese」2018年底於新宿創立，很快就引起民眾關注，天天都有排隊人龍。(now on Cheese提供)

「夾心餅乾」將鹹香的起司和脆口的餅乾完美結合在一起，鹹甜雙享非常唰嘴。(now on Cheese提供)

甜點控快筆記，被稱為「吃了會微笑的餅乾」，日本排隊伴手禮「now on Cheese」，在1月下旬農曆春節前首度來台快閃，預計進行長達1個月的限期販售，品牌也將帶來2款最經典的商品與台灣民眾相見歡，而實際將販售的品項、規格及售價，目前還在確認中，令不少粉絲相當期待。

「now on Cheese」選在農曆春節前首度來台快閃，預計前進台北及台中，選定1月24日於新光三越台北信義新天地A11開幕，新光三越台中中港店1月24日開始預購，2月1日開幕，快閃檔期為期1個月。

起司甜點專賣店「now on Cheese」，商品皆以起司為主角，嚴選高品質起司為主體，是個將不同起司的特點最大化活用並製成點心的品牌。2018年底於新宿創立，很快就引起民眾關注，天天都有排隊人龍。品牌2020年於東京車站開設專賣店，還為東京車站打造獨一無二的限定商品，近期更榮獲由東京車站內商場「GRANSTA」和「ecute」所調查2023「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」品牌之一，短短幾年便成為旅客高回購率伴手禮新寵。

品牌訴求「Cheese makes everyone smile」，產品濃郁鹹甜滋味，吃了一口就會展開hi cheese 的笑容。主打商品為「起司餅乾」與「起司夾心」，「起司餅乾」餅體大量使用嚴選起司與鮮奶油，一塊塊細緻烘烤完成，口感酥脆厚實，濃郁的起司鹹味及香氣入口蔓延，且每款都搭配堅果及果乾，增添風味。

「夾心餅乾」將鹹香的起司和脆口的餅乾完美結合在一起，使用高品質的起司製成餡料，不同口味不同享受，經過細心調配，呈現出濃郁滑順的口感。起司的豐富奶香和微妙的鹹味與餅乾的甜味完美融合，形成了一種絕妙的味覺平衡，鹹甜雙享非常唰嘴，好吃到停不下來。

「now on Cheese」目前有新宿店、東京車站專賣店、大宮店及澀谷店共4間門市，每間店鋪各自有著獨特的店裝及特色，但其共通點就是都以品牌黃色系為主體且結合不同造型女孩圖樣，走可愛風的吸睛店型成為攬客助力。此外，產品以文青設計包裝，每個商品有各自的角色外表，讓人忍不住想蒐集。