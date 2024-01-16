起司甜點專賣店「now on Cheese」2023拿下「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」品牌之一，是個將不同起司的特點最大化活用製成點心的品牌。(now on Cheese提供)
起司甜點專賣店「now on Cheese」2023拿下「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」品牌之一，是個將不同起司的特點最大化活用製成點心的品牌。(now on Cheese提供)
「now on Cheese」2018年底於新宿創立，很快就引起民眾關注，天天都有排隊人龍。(now on Cheese提供)
「now on Cheese」2018年底於新宿創立，很快就引起民眾關注，天天都有排隊人龍。(now on Cheese提供)
「夾心餅乾」將鹹香的起司和脆口的餅乾完美結合在一起，鹹甜雙享非常唰嘴。(now on Cheese提供)
「夾心餅乾」將鹹香的起司和脆口的餅乾完美結合在一起，鹹甜雙享非常唰嘴。(now on Cheese提供)

甜點控快筆記，被稱為「吃了會微笑的餅乾」，日本排隊伴手禮「now on Cheese」，在1月下旬農曆春節前首度來台快閃，預計進行長達1個月的限期販售，品牌也將帶來2款最經典的商品與台灣民眾相見歡，而實際將販售的品項、規格及售價，目前還在確認中，令不少粉絲相當期待。

「now on Cheese」選在農曆春節前首度來台快閃，預計前進台北及台中，選定1月24日於新光三越台北信義新天地A11開幕，新光三越台中中港店1月24日開始預購，2月1日開幕，快閃檔期為期1個月。

起司甜點專賣店「now on Cheese」，商品皆以起司為主角，嚴選高品質起司為主體，是個將不同起司的特點最大化活用並製成點心的品牌。2018年底於新宿創立，很快就引起民眾關注，天天都有排隊人龍。品牌2020年於東京車站開設專賣店，還為東京車站打造獨一無二的限定商品，近期更榮獲由東京車站內商場「GRANSTA」和「ecute」所調查2023「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」品牌之一，短短幾年便成為旅客高回購率伴手禮新寵。

品牌訴求「Cheese makes everyone smile」，產品濃郁鹹甜滋味，吃了一口就會展開hi cheese 的笑容。主打商品為「起司餅乾」與「起司夾心」，「起司餅乾」餅體大量使用嚴選起司與鮮奶油，一塊塊細緻烘烤完成，口感酥脆厚實，濃郁的起司鹹味及香氣入口蔓延，且每款都搭配堅果及果乾，增添風味。

「夾心餅乾」將鹹香的起司和脆口的餅乾完美結合在一起，使用高品質的起司製成餡料，不同口味不同享受，經過細心調配，呈現出濃郁滑順的口感。起司的豐富奶香和微妙的鹹味與餅乾的甜味完美融合，形成了一種絕妙的味覺平衡，鹹甜雙享非常唰嘴，好吃到停不下來。

「now on Cheese」目前有新宿店、東京車站專賣店、大宮店及澀谷店共4間門市，每間店鋪各自有著獨特的店裝及特色，但其共通點就是都以品牌黃色系為主體且結合不同造型女孩圖樣，走可愛風的吸睛店型成為攬客助力。此外，產品以文青設計包裝，每個商品有各自的角色外表，讓人忍不住想蒐集。

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