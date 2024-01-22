《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）2024春季賽已於週一（1/22）開打。新賽季LPL採用與上個賽季相同的安排，例行賽為單循環的BO3（3局2勝制），週二、週三兩場精彩賽事，分別由AL（Anyone’s Legend）對FPX（FunPlus Phoenix）、UP（Ultra Prime）對iG（Invictus Gaming），比賽在虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過，相關分析如下：

1/23（二）19:00，FPX戰隊@AL戰隊，推薦：「AL戰隊」勝

先說FPX，上個賽季（指例行賽，以下同）戰績6勝10敗（勝率38%），聯盟排名第11，無緣晉級季後賽。新賽季在陣容方面變化極大，其中關注度最高的，莫過於兩位韓籍選手－下路Deokdam（前DRX選手）及輔助Life（前HLE選手）的加入。過去兩人在LCK都曾有過不錯的表現，新賽季FPX在Deokdam和Life兩人通力合作之下，將能提高下路的宰制力，為隊伍爭取晉級季後賽，提供更好的機會。

再說AL，上個賽季戰績2勝14敗（勝率13%），聯盟排名倒數第2。新賽季AL以全新陣容參賽，韓籍打野Croco（前DRX選手）、中路Shanks（前WE選手）及下路Hope（前WE選手）三位選手，都是經驗豐富的好手，其中Shanks和Hope在上個賽季更是將前東家帶入季後賽的重要功臣，實力不容小覷。

本場比賽，兩隊都是以全新陣容參賽，從選手過去的表現來看，隊伍實力都不差，不過AL的Shanks和Hope，兩人過去就是隊友，彼此配合的默契也好，看好AL的首戰，選手能有更好的發揮，推薦不讓分AL勝。

1/24（三）19:00，iG戰隊@UP戰隊，推薦：「iG戰隊」勝

先說iG，上個賽季戰績6勝10敗（勝率38%），聯盟排名第12。新賽季iG陣容並未有顯著的改變，隊伍的主力成員依舊是上路YSKM及中路Cryin。LPL資歷進入第二年的YSKM，在去年就曾有多次令人驚艷的表現，經過一年的歷練，在新賽季的發揮，同樣令人期待。

再說UP，上個賽季戰績5勝11敗（勝率31%），聯盟排名第14。新賽季UP陣容有些調整，但新加入的中路Yuekai、輔助Jwei等選手只能算是LPL的新手，參與高強度比賽的經驗略為不足，而主力選手下路Doggo，在前些日子的德瑪西亞盃上，表現也還有改進的空間。

本場比賽，iG陣容的穩定性較高，隊伍的發揮應該會比UP好，推薦不讓分iG勝。