NHL推薦賽事 : 1/20(六)，08:00 底特律紅翼@卡羅萊納颶風

羽翼漸豐的底特律紅翼繳出近5季以來最好的表現，但由於處於競爭激烈的大西洋組，紅翼依舊擠不進季後賽名單。紅翼本季進攻雖然有長足進步，但門將表現乏善可陳，攻守失衡的表現讓紅翼無法穩定累積勝場數。本週六紅翼將作客卡羅萊納颶風，過去以堅強防守聞名的颶風本季崩盤，主力門將安德森(Frederik Andersen)因血栓問題無限期缺賽，防守端出現巨大戰力缺口。此戰在雙方都不設防的情況下，有很高機率走向兩隊互轟的進攻戰。

紅翼2020年的首輪大物雷蒙(Lucas Raymond)本季破繭而出，射正率15%是生涯新高，搭配本季從參議員來的得分悍將迪布林凱特(Alex DeBrincat)，紅翼前場基石儼然成形，本季團隊場均進球數3.56球高居東區之冠。但紅翼本季的問題是賺得多花得也多，過去在藍調表現突出的胡索(Ville Husso)來到紅翼水土不服，連續兩季的救球率都跌破9成，紅翼本季前後共換過3個先發門將，都無法給予球隊在防守端的安定感，本季團隊場均失球高達3.35球，處於聯盟後段班。

颶風本季雖然帳面上看起來是艾霍(Sebastian Aho)一枝獨秀，但從比賽過程可以發現颶風前場深度佳，4個鋒線組合中都有可靠的得分點，穩定的團隊進攻彌補防守端的劣勢，以多打少成功率(PP%，Power Play Percentage)從去年的19.8%大幅提升至27.2%。防守端方面，明星門將安德森的健康問題讓颶風措手不及，接替先發位置的老將蘭塔(Antti Raanta)已過生涯巔峰，最後一道防線失守，讓颶風本季打來特別辛苦，安德森目前尚無明確歸隊時程，短期之內颶風防守端的問題恐怕難以解決。

本季雙方賽事出現總分大6.5的機率分別為67%及56%，兩隊進攻效率皆處於聯盟前段班，加上現階段都缺乏有壓制力的門將，因此總分大小玩法推薦投注高賠「大6.5」。勝負盤部分，紅翼防守紀律不佳，本季場均給予對手的判罰時間11.1分鐘聯盟倒數第5，而颶風進攻端最大優勢是出色的以多打少成功率，因此筆者估計颶風此戰進攻效率應會優於紅翼，在這場進攻戰中勝出，故推薦「不讓分玩法-主勝」。