一名30歲女子常覺得頭暈，幾次在搭電扶梯時，都差點暈倒，好在被後面的人扶住，她擔心自己得了甲狀腺亢進就醫，檢查後醫師發現她其實是因偏食，怕胖很少吃肉與有油脂的食物，造成「缺鐵性貧血」，在教導她從調整飲食、補充綜合維他命與適度運動後，3個月後她終於擺脫常頭暈的困擾。

外科醫師陳榮堅在其臉書粉專不藏私的漸健美園地PO文，分享了上述女子求醫經過，他指這名女子在診間主訴自己除了常頭暈外，還常常會心悸，很擔心是罹患甲狀腺亢進。

陳榮堅指，他聽了女子狀況，推測實際上應該是偏向「缺鐵性貧血」的問題。而女子抽血結果，甲狀腺是正常的，但是血色素與鐵質都低於正常值。一般正常的女生血色素至少要 10 以上，女子只有 7；正常女生鐵質應該要 50 以上，女子只有 12 而已。

陳榮堅指，女子會「缺鐵性貧血」，主要是飲食偏頗的關係，因為怕變胖而攝取非常少的油脂與肉類，以素食為主。雖然吃素不見得一定會缺鐵，但是在食物的選擇上出問題，就可能會造成缺鐵性貧血。

太偏食完全不攝取紅肉等含鐵質的食物，有可能導致缺鐵性貧血。（圖：shutterstock/達志）

陳榮堅指，「缺鐵性貧血」常見症狀有心悸、容易喘或頭暈、異食癖、舌頭腫脹與不寧腿症候群等，而要改善「缺鐵性貧血」，可以從食物中攝取，補充綜合維他命與適度運動三方面來著手，千萬別落入只拚命補鐵質的迷思。

因此，陳榮堅建議女子適度補充鐵質，並調整飲食內容與適度運動。一個月後，女子回診，血色素回復到正常值，3個月後就不需要再另外補充鐵質。