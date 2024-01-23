今年元旦掛牌轉型的台鐵公司，今（23）日公告2024年新進從業人員甄試作業，預計正取936名、備取1328名，委由松盟科技股份有限公司承辦，一律採網路報名，報名期間自今日下午3時起至2月2日下午5時止。助理管理師工程師月薪最高4.2萬元起跳。

台鐵公司指出，甄試採第一試體能測驗、第二試筆試及第三試口試或術科方式進行，在台北、台中、高雄、花蓮等4地區同時舉行。此次甄試進用主要為應組織轉型及人員退離所遺職缺，並以補足現場基層人力為優先。

甄試預定錄取名額、類科及待遇，台鐵公司指出，助理管理師、助理工程師正取58名、備取125名，甄試類科包含運務、不動產經營、資訊、企劃研析、地政管理、事務管理、會計、人力資源、財務管理、法務、統計、土木工程、建築工程、都市計畫及職安管理等15項，月薪（起薪）約4萬2000元。

事務員、技術員正取53名、備取111名，甄試類科包含消防工程、材料管理、不動產經營、會計、事務管理、法務、土木工程、電機、職安管理及職安護理等10項，月薪（起薪）約3萬9000元。

助理事務員、助理站務員、助理技術員正取511名、備取651名，甄試類科包含運務、材料管理、事務管理、財務管理、廉政、土木工程、建築工程、電務、電力、職安護理、機械及電機等12項，月薪（起薪）約3萬6000元。

服務員正取314名、備取441名，甄試類科包含運務、土木工程、消防工程、電務、電力、材料管理、餐旅服務、事務管理、機械、電機、廚工、餐務、養路工程等13項，月薪（起薪）約3萬3000元。

台鐵公司期望招募具有服務熱忱和專業技術的人才加入，強調公司未來設有完整的從業人員職務薪級制度，藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通。有關甄試簡章規定可至（http://tra113.twrecruit.com.tw/）點閱或下載列印，不另行販售。