餐飲業搶人出奇招，樂多多集團因應2024年展店大量的人力需求，集團將釋出600個以上的職缺，並訂於1月29日起於北中南舉辦大規模的聯合招募。這次徵才的亮點，除了業界首創的「保障年薪14個月」，獲邀完成面試的求職者，還可以免費吃火鍋。

樂多多集團董事長林少鈞表示，規劃推出新的門店與餐飲品牌，讓同仁有更多的發展與升遷管道，不變的是集團照顧員工與廣攬人才的目標，藉由推出「保障年薪14個月」，吸引更多優秀人才加入，加速台灣餐飲業重返往日的榮景。

2023年的1／8／10／12月年度四次營收創新高，樂多多集團的旗下品牌，包括網路溫度計調查「網路聲量」連續三年稱王的肉多多火鍋、名列「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」首位的「明水然•樂」，以及狂一鍋、辛韓道等七大品牌。

隨著疫情趨緩，消費者出外用餐的信心指數大增，樂多多集團三年有成，包括APP會員破百萬，顧客回頭率也高達八成，更積極推動與名廚跨界聯名推出新火鍋湯底，不僅帶動商機，也在網路上維持高度聲量；同時旗下品牌的展店動作也沒有停過，2024年除了現有品牌開出20家直營店，也將推出二個新品牌，同時規劃了日本／香港／新加坡的進軍佈局。

被視為「明日之星」的儲備幹部 (月薪38000-43000)與起薪6萬元的「超級店長」，是樂多多集團這次的聯合徵才重點，另外包括正職人員、新品牌主管、鐵板燒主廚、展店店長、區主管、海外營運主管等600個職缺，1月29日於台北、新竹、台中、台南、高雄等全台據點同步進行招募，當天完成面試的求職者，將贈送全台肉多多火鍋適用的349元電子套餐兌換券乙張。