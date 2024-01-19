2024 Yourator數位職涯博覽會6日於松山文創園區熱烈展開，現場共有永慶房產集團、新加坡商鈦坦科技、iKala愛卡拉、台灣大哥大、勤業眾信等80多間知名企業參加，展出上百個攤位。其中，永慶房產集團數位與資訊團隊的成員們也從幕後走到幕前，至Yourator數位職涯博覽會現場分享房產科技的發展潛力，大舉招募資通訊及數位人才。

科技已經成為驅動企業不斷成長茁壯的重要關鍵。有著「科技房仲」聲譽的永慶房產集團，不僅很早就開始投入數位發展，更自己組建團隊，從無到有自主研發。永慶房產集團資訊部協理呂學堯分享，早在2000年，網路時代才剛剛開始萌芽的時候，永慶就已經投入大量的人力和資源，開發屬於自己的房產科技，帶給消費者更高效、安全的購售屋體驗。

從網路世代走向AI時代，永慶一步步打造出一支超過200人規模的數位與資訊團隊，鑽研的科技領域也從網路，拓展到AI運算、AR/VR/XR技術、虛實整合等，整合眾多科技領域，帶給消費者和房仲經紀人更便捷、有效率的科技服務。呂學堯表示，永慶的數位與科技團隊已經擁有完整的數位基礎和架構，面對科技急速演進的時代，永慶將不斷大步邁進，引領台灣房產科技的進步。

永慶房產集團攤位擠滿詢問的求職者。(圖/永慶房產集團提供)

在Yourator數位職涯博覽會中，求職者除了諮詢各種職位的細節外，也有許多年輕族群請教，如何在競爭激烈的科技領域中，持續保持職場競爭力。呂學堯分享，隨著科技的不斷演進，要推出新的資訊服務，往往需要數個來自不同領域的專業協作。因此擁有不同的科技領域的知識和能力，越來越重要。

呂學堯鼓勵求職者勇於跳出舒適圈，去學習並嘗試不同科技領域的知識、技術；或是去不同產業接受新的刺激，讓自己的技能有更多元、多面向的發展，眼界也會更開闊。