鴻海表示，此次印度華語教育專案MOU為響應我駐印度台北經濟文化中心（TECC），合作的4所印度大專院校為Shiv Nadar University、VEL TECH、Assam Don Bosco University及Karpagam Academy of Higher Education。

鴻海指出，鴻海將贊助上述4校台灣教師在印執教期間相關津貼費用，初期有共計近百位印度大專院校學生參與華語教育課程。此專案會推廣至其他學校，若完成華語課程且符合職缺所需者，集團將優先聘用。

鴻海表示，集團致力響應、提升印度華語人才培育計畫，透過贊助設有台灣教育中心的印度大學，召集產官學三方攜手強化華語教學資源，以協助在地學生培養優越華語能力，並因應集團未來在印度策略發展的人才需求。

我駐印度代表葛葆萱表示，政府目前在印度設有31座台灣教育中心，透過鴻海贊助，可望增加台灣老師赴印度教書意願，也為學習成績優異的印度學生開創更多就業機會，隨著台企赴印度設廠需求續增，期許印度華語專案的推動能協助解決印度當地華語人才問題。

而此次合作的印度大學校方皆表示，很榮幸能跟鴻海簽署合作備忘錄，這項合作將有助於本校學生和教職員在華語教育取得更多的進展與成果，精進語言溝通能力，因應未來的全球化挑戰做好準備。