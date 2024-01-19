台灣羽球「一姊」戴資穎19日在印度羽球公開賽女單8強賽出賽，僅用36分鐘，以2個21比12拍落中國大陸何冰嬌，挺進女單4強也延續對戰6連勝氣勢。

戴資穎首輪直落二拍落中國大陸高昉潔，接著再打下泰國女將革通，都僅耗時半個多小時，順利挺進8強。小戴此役碰上何冰嬌，上週在馬來西亞雙姝同樣在8強會師，今天將進行生涯第20度交手。

前19次交手何冰嬌，戴資穎僅吞4敗、且目前是對戰5連勝狀態，在對戰中位居上風，今天要延續對戰連勝氣勢，也要尋求在印度賽的個人首張4強門票。

開局小戴就連拿2分取得領先，局中更是幾波連續得分的猛攻，很快取得11比3的領先優勢進入技術暫停，重回賽場後持續握有大比分分差，一路壓著對手打，最後發球幸運得分，以21比12先下一城。

握有1局領先優勢的戴資穎，次局在1比1後連拿10分，儘管局中曾面臨對手追分，但小戴始終穩紮穩打，在20比12「聽牌」時回球壓線，何冰嬌提出挑戰但失敗，也讓她順利勝出，小戴生涯首次挺進印度賽女單4強；前次來到印度參賽已是2016年，當時小戴在8強不敵泰國女將依瑟儂。