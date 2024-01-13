隨著世界球后安洗瑩打敗中國大陸張藝曼，拿到大馬羽球公開賽女單冠軍戰門票，我國「羽球一姐」戴資穎對手也正式出爐，兩人即將迎來生涯第14度對決。

張藝曼在女單8強拚滿3局，逆轉才剛傷癒復出的日本前球后山口茜，新年首站女單F4就有1人缺席，不過張藝曼未能將氣勢延續，碰頭現任球后安洗瑩還是無法把勝場開張，直落2吞下對戰2連敗，將由戴資穎、安洗瑩爭奪女單后冠。

安洗瑩從2022年球季崛起，逐漸脫離體能巔峰期的小戴，就很難找到辦法對付她，雙方13次對戰只拿3勝，不過上回在年終賽4強交手，小戴頂住膝蓋傷勢，完成讓一追二、決勝局打出12比1的超級大逆轉，終結雙方對戰6連敗。

新年第一站就有機會摘冠迎來「開門紅」，雙方勢必全力以赴，大會也已經公布決賽日賽程，下午1點由混雙打頭陣，女單冠軍戰被安排在第2場，若無意外，女單決賽大約會落在2點左右開打，不過建議提早守在電視機旁，替小戴加油吶喊。