台灣羽球「一姊」戴資穎新球季首戰來到馬來西亞，14日在超級1000系列的馬來西亞公開賽女單決賽先盛後衰，拚戰58分鐘以21比10、10比21、18比21不敵韓國球后安洗瑩，與今年首冠擦身。

戴資穎生涯在2013年、2017至19年的馬來西亞公開賽奪冠，今天將尋求賽史生涯第5冠，也是新年首冠，盼能為新球季開出紅盤，但必須要過強敵安洗瑩這一關。

雙姝過去13度對決，戴資穎以3勝10敗對戰成績位居下風，但去年在BWF年終賽女單4強賽，小戴上演逆轉秀，在先輸1局連追2局，尤其是在決勝局又先以10比19 落後，再面臨16比20對手4個賽末點的壓力，最終逆轉戰局。

首局開始戴資穎就連拿3分取得領先，儘管一度被安洗瑩追到1分差，但她靠著精準的控球來回調動對手又連拿3分擴大領先，以11比5進入技術暫停，後段又打出8比3的攻勢，僅用13分鐘就以21比10先下一城。

握有一局領先的戴資穎，次局出現較多失誤，一路只能在後苦追，以10比21讓出。決勝局雙方打得膠著、互有領先，7比7後被安洗瑩連拿2分，以9比11進入技術暫停。

重回賽場後小戴努力追趕，一度追到13比14，可惜網前攻擊機會沒把握住，錯過追平戰局後又被對手連拿4分，不過在16比19時安洗瑩申請傷停進行包紮，戴資穎也利用左右調動連追2分，可惜反攻未果，最後回球掛網落敗。