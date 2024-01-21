苗栗縣警察局配合內政部警政署，執行全國性取締酒駕專案勤務，警察局長陳世煌在專案執行期間，親赴現場督軍坐鎮，展現警方打擊酒駕決心，好讓民眾平安歡度佳節。

酒駕案件不僅造成傷亡憾事，更要付出鉅大的社會成本，經警察局統計去年1月至12月，共發生91件酒後駕車肇事。有鑑於此，甫於17日履新上任的局長陳世煌馬不停蹄，在春節假期前夕，前往警察局位於苗栗市國華路地下道口執行路檢地點，親自督軍坐鎮。

警方執行取締酒駕勤務。（苗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

而警方依大數據分析，同時段在全縣易發生酒駕熱區共設置17處路檢點、動員156名警力，分採封閉式路檢及機動性攔查，嚴防酒駕情事再度發生。

警察局統計前天在專案期間共查獲酒駕5件，取締各項交通違規44件，顯然在現今「酒駕零容忍」及「全民拒酒駕」的氛圍下，仍有民眾心存僥倖，忽視酒駕危險程度。

苗栗縣警察局局長陳世煌表示，農曆春節即將來臨，各級學校亦開始放寒假，同時配合今年加強重要節日安全維護工作，警察局已將青少年易聚集場所臨檢及取締酒駕列為工作重點，提醒民眾切勿酒駕，宣導「指定代理駕駛」、「搭乘大眾交通運輸工具」及店家提供「代叫計程車」或「酒後代駕」等服務，全力維護交通秩序，讓民眾平安歡慶過新年。

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