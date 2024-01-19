據交通部觀光署統計，2023年前三季來台國際旅客由香港以77萬人次稱冠，專家分析主因港台距離方便、文化相近，可見香港消費者對於台灣美食及文化的高喜好程度，更有許多香港人每年特地飛到台灣，品嚐道地的台灣料理和小吃。

築間去年12月底推出新品牌「築間酸菜魚」，於基隆及高雄開出門市後迅速引起網路熱議，集團挾此氣勢進軍海外市場，落腳香港銅鑼灣廣場一期2樓開出首間海外門市，總面積2358平方呎（約66坪）、設有67個座位，於18日正式開幕。

築間表示，銅鑼灣廣場一期位於香港核心商業區，毗鄰信和廣場、希慎廣場、銅鑼灣廣場二期、東角中心及崇光百貨等大型商場，「築間酸菜魚」香港銅鑼灣門市開幕後，預期將在香港掀起一波對台灣餐飲的熱潮，成為引領潮流的新亮點。

「築間酸菜魚」主打連湯都能喝，此次將6款湯底魚料理和1款特色湯料理帶到香港，並因應香港人喜好推出多款濃郁台灣風味的私房菜和炸物，讓香港人在當地也能享受一趟台灣之旅的美食之旅。為慶祝開幕，首日更推出全日全單半價優惠活動。

林楷傑表示，集團今年將在海內外同步展店，既有品牌繼續在台拓展直營和加盟店，同時引進中高價位多元品牌，並陸續推出主打個人韓國烤肉的「朴庶韓國烤肉公社」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉酒場」和「築間熟成牛排」等4個新品牌，以搶攻市占率。

海外市場方面，在香港成功開出「築間酸菜魚」海外門市後，築間規畫第三季進軍日本市場，在大阪開出「築間幸福鍋物」首家門市，進一步擴大海內外事業版圖，挹注集團新動能，目標帶動營收及獲利同步成長、再創新高。