元旦起基本工資調升至2萬7470元、時薪183元，一名失業11年的網友近日看到一個保全工作，做2休2月薪3萬3千元，一天上班12小時，工作輕鬆，但偶爾配合社區活動要晚下班，沒有加班費，猶豫這薪資合理嗎？對此有網友大讚「很適合阿北」、「保全時薪有基本工資都是好缺」。

原PO在PTT表示，失業11年在家，如今到了退休年紀，但想多存點錢，於是好友介紹社區保全工作，強調工作輕鬆、做2休2，每天工作12小時，月薪33K含勞健保。不過偶爾要幫忙社區活動，晚2到3小時下班，沒有加班費，讓原PO心動又猶豫，很久沒工作的他，不知這薪資合理嗎？

對此，有人認為這工作不錯，「兼職操盤應該可以」、「保全時薪有基本工資都是好缺」、「做2休2，33000元好賺」、「要輪班的話就不要了，固定時間又很爽的話可以考慮」、「合理！負責泡老人茶和住戶聊天」、「很多國中小的警衛，還領2萬多一個月」。

但也有人不看好，「這種工時是不會去科技業當作業員喔」、「時薪183元，還要幫忙社區，根本很慘」、「去超商做吧，至少還有冷氣吹」、「你去搖搖杯擺爛都3萬7以上」。