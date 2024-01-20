今20日晚間18時許，國道1號北向87.5公里湖口服務區路段發生一起追撞事故，現場為4輛小客車追撞事故，事故占用內側2車道，道致車流受影響，嚴重回堵3公里，國道警獲報到場處理，詳細事故原因還有待警方調查。