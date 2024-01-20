今20日晚間18時許，國道1號北向87.5公里湖口服務區路段發生一起追撞事故，現場為4輛小客車追撞事故，事故占用內側2車道，道致車流受影響，嚴重回堵3公里，國道警獲報到場處理，詳細事故原因還有待警方調查。

電動機車逆闖國1北向后里段 遭2車追撞！車流回堵3公里
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