紫爆！國1北上湖口服務區4車追撞 內線2車道受阻回堵3公里 19:262024/01/20 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今20日晚間18時許，國道1號北向87.5湖口服務區路段發生一起追撞事故。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今20日晚間18時許，國道1號北向87.5公里湖口服務區路段發生一起追撞事故，現場為4輛小客車追撞事故，事故占用內側2車道，道致車流受影響，嚴重回堵3公里，國道警獲報到場處理，詳細事故原因還有待警方調查。 電動機車逆闖國1北向后里段 遭2車追撞！車流回堵3公里 台66事故！6車連環撞 轎車「擠壓成球」釀1死4傷 上班注意！國1南下五堵段「6車追撞」紫爆大回堵 #湖口服務區 #2車 #回堵3公里 #事故 #紫爆 也許您會感興趣 推薦閱讀 99％的人不知道！律師曝「車禍可求償1項目」 15:202024/01/10 生活 逛完夜市返家遇車禍 新北男「腦部內出血」送醫急救 11:012024/01/18 社會 台鐵內壢-中壢段事故！民眾闖軌遭撞 「臟器外露」明顯死亡 09:432024/01/20 社會 過年都沒這麼扯！台北大塞車「一度紫爆」 鄉民：今天絕不能搭公車 17:442024/01/13 生活 吃宵夜自撞奪命 乘客3人自行脫困駕駛卡車內慘死 11:532024/01/10 社會 國1 高科路段2起事故8車追撞 國道警察這樣說 14:182024/01/20 社會 台中市10大高肇事路口西屯區占6個 事故熱時曝光 13:152024/01/10 生活 中市調解案超過9成是車禍賠償 議員：顯示交通事故居高不下 19:322024/01/17 生活 國1南下台南系統交流道事故 車流回堵4公里 18:182024/01/18 社會 防斷電釀事故 交通部令4電動機車業者提召回計畫 13:012024/01/08 生活 自駕回家投票趁早！北部國道紫爆 他乖乖排隊氣炸：一堆人亂插隊 13:332024/01/13 生活 年取締違規逾6萬件 林口死亡事故反增6成 13:192024/01/16 社會 路虎轉彎跨越雙黃線 撞對向預拌水泥車車頭毀損 16:572024/01/15 社會 旅館化妝鏡現「慘白男臉」... 網歪樓：帥嗎？她反應嚇呆眾人 08:182024/01/10 社會 國1北上西螺交流道事故 轎車翻覆人遭噴飛1死1重傷 22:302024/01/06 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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