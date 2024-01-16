上班注意！國1南下五堵段「6車追撞」紫爆大回堵 07:252024/01/16 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班注意！國1南下五堵段「6車追撞」紫爆大回堵。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據警廣即時路況資訊，今（16日）上午6時40分許，國道1號南下8.5K、五堵路段，發生6輛自小客車追撞事故，占據多線車道，造成該路段「紫爆」回堵，目前時速僅剩6公里，詳細事故原因尚待釐清。 深夜上路注意！國1南下楠梓至鼎金15、16日夜間封閉施工 上班族注意！國1南下鹽埔系統「2車追撞」回堵2K 國3南下草屯交流道「3車碰撞」 車流回堵1公里 #國1 #南下 #五堵 #追撞 #紫爆 也許您會感興趣 推薦閱讀 國3北上16.3公里5車連環撞 驚悚！汽車被撞爛1人命危 11:572024/01/08 社會 女開iRent追撞左轉蛋車 千顆雞蛋破滿地！好可惜 16:042024/01/15 社會 二次追撞釀死傷！ 國道警提醒駕駛「多停一秒驚嚇破表」 17:112024/01/05 社會 電動機車逆闖國1北向后里段 遭2車追撞！車流回堵3公里 09:542024/01/08 社會 國3大溪大貨車追撞2人送醫 後方狂堵5公里 06:492024/01/17 社會 「萬安旋風」南下台中！掃街、參拜 蔣萬安：團結反綠力量 20:572024/01/08 政治 蕭美琴南下屏東車掃拜票 握手、自拍來者不拒 12:352024/01/11 政治 台61線砂石車失控翻覆 車體滑行百尺「宛如砂石瀑布」 11:112024/01/14 社會 自駕回家投票趁早！北部國道紫爆 他乖乖排隊氣炸：一堆人亂插隊 13:332024/01/13 生活 五楊高架北上50.8公里處車禍 出遊北返車潮回堵3公里 21:182024/01/14 社會 追尾畫面曝光！三重忠孝橋機車連環撞 3騎士犁田慘摔 08:412024/01/09 社會 過年都沒這麼扯！台北大塞車「一度紫爆」 鄉民：今天絕不能搭公車 17:442024/01/13 生活 國1南向大華系統2車追撞 車流嚴重回堵 08:192024/01/05 社會 車禍較平常周末多3倍！ 北部國道塞爆 預計下午3時前紓解 13:382024/01/13 生活 馬路中驟然停車 他「這樣解釋」仍遭重罰1萬8 16:532024/01/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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