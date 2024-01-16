上班族注意！國1南下鹽埔系統「2車追撞」回堵2K。(翻攝高速公路1968)
上班族注意！國1南下鹽埔系統「2車追撞」回堵2K。(翻攝高速公路1968)

國道1號南向207K、鹽埔系統路段，今（16日）上午6時31分，發生2輛自小客車追撞事故，占內2車道，造成後方回堵2K，高公局提醒用路人小心駕駛，詳細事故原因尚待釐清。

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