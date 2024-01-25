根據台北票房觀測站統計，排名第二至五名依序為為迪士尼總票房10.27億元、環球總票房10.03億元、華納總票房8.95億元、派拉蒙總票房7.76億元。

回顧2023年，車庫娛樂指出，發行多部話題電影，包括《想見你》(票房1億3,221萬元)、《鈴芽之旅》（2億5,270萬元）、《捍衛任務4》（2億2,714萬元）、《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》（6,622萬元）、《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》（4,238萬元）、《玩命特攻：武演行動》（4,166萬）等片，取得亮眼票房。

車庫娛樂2024年將持續帶來台灣、好萊塢、南韓、日本、歐洲等熱門話題電影，包括現正上映中、全球及台灣票房冠軍《蜂刑者》，A24年度巨作《帝國浩劫：美國內戰》、捍衛任務系列續作《捍衛任務：復仇芭蕾》、馬東石《犯罪都市4》、沉默之丘正宗續作《重返沉默之丘》、全球暢銷經典電玩《邊緣禁地》改編電影等。