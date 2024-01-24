北大武山出現霧淞美景。(吳彥慶提供)

北大武山出現霧淞美景。(吳彥慶提供)

北大武山出現霧淞美景。(吳彥慶提供)

全台低溫壟罩，北大武國家步道在24日凌晨，經山友發現自大武祠、8K處以上稜線形成霧淞，但因水氣不足，預估24日中午過後將消退。林業保育署屏東分署提醒，霧淞融化將造成步道積水濕滑，請山友注意保暖及登山安全。

屏東分署表示，想更進一步瞭解相關資訊者可至「農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/profile.php？id=100057037076882)，將不定時張貼相關即時美景，並提醒入山注意事項。