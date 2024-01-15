艾力克馬瑟（Alec Musser）因《我所有的孩子》和 2010 年喜劇電影《亞當等大人》而聞名，竟終年50歲，他的未婚妻於周六透過社群平台，證實了他的死訊，死因尚未透露，「願我一生摯愛安息。我永遠不會停止愛你，我的心如此破碎。」

艾力克馬瑟的未婚妻於周六透過社群平台，證實了他的死訊，死因尚未透露，「願我一生摯愛安息。我永遠不會停止愛你，」普雷斯寫道，「我的心如此破碎。」同為喜劇演員的知名男星亞當山德勒（Adam Sandler）也在貼文中悼念他：「我喜歡這個傢伙。不敢相信他已經走了。這是一個多麼美妙、有趣的好男人。想著艾力克馬瑟和他的家人，並送上我所有的愛。一個真正偉大又貼心的人。」

Alec Musser, an actor known for 'All My Children' and his small but memorable role in Adam Sandler's 'Grown Ups,' has died. He was 50. https://t.co/kep5DGgK18 — Entertainment Weekly (@EW) January 14, 2024

艾力克馬瑟在 ABC 肥皂劇《我的孩子們》中飾演德爾亨利，共出演 43 集。他在贏得 SOAPnet 原創劇集「我想成為肥皂明星」第二季後獲得該角色。馬瑟也出演了由亞當·桑德勒、凱文·詹姆斯、克里斯·洛克、羅伯·施奈德和大衛·斯佩德主演的《亞當等大人》。

除了《我所有的孩子》之外，馬瑟還客串演出了電視劇《麗塔生活記》和《慾望師奶》，他也從事健身模特兒工作，並且是一名健美運動員。他的社群平台記錄了他積極的生活方式，其中包括衝浪和滑雪。