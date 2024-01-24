去年工業地產交易量僅不到2022年的一半，信義全球資產總經理林三智指出，去年全球經濟成長疲弱，外銷訂單表現衰退，產業投資動能也受到影響；2019年起政府啟動投資台灣三大方案，實施迄今已有五年，產業陸續完成布局，新增投資動能已相當有限；精華標的稀缺、工業地價格上揚，加上營建成本居高不下，讓原定有投資計劃的企業，都紛紛暫緩觀望。

不過，即使去年工業地產交易萎縮，但產業實質需求仍在，為市場帶來新契機，林三智指出，全球AI應用需求浮現，台積電等半導體科技大廠加碼布局工業地產，拓廠增加產能，加上企業紛紛走向ESG綠色轉型，對具備環保節能題材的綠色工廠需求大增；以及隨著廠商去庫存告一段落，今年外銷接單將揮別低迷、走向復甦，廠商也將重啟遞延的擴廠計畫。

台新人壽在新年開始就搶先進場，以14.5億元購入永康科技工業區近萬坪工業廠房，顯示買方對工業地產市場信心度已逐漸回升。

林三智指出，桃園、台中仍是今年工業地產交易熱區，兩地均為台灣重要產業聚落，隱形冠軍群聚，許多廠商掌握重要技術，在全球供應鏈中扮演關鍵角色，隨著全球景氣回升，投資動能回穩，精華地段工業土地、智慧廠房會是今年主流交易產品，若買賣雙方對價格認知能賦予更多彈性，在剛需買盤支撐下，就可催出交易量。