教育部辦理「全球優秀青年學子來台蹲點計畫（TEEP）」，今年由中正大學獲得全台大專院校最高補助。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為擴大吸引全球各國，尤以美國、中東歐國家為主的優秀青年學子來台短期實習，教育部辦理「全球優秀青年學子來台蹲點計畫（TEEP）」，今年由中正大學獲得全台大專院校最高補助，補助金額達1583萬4000元，為國際學術合作再創佳績。

中正大學國際處表示，2023至2024年「全球優秀青年學子來台蹲點計畫（TEEP）」以招募外國優秀青年學子至校內進行研究交流，蹲點學門領域以6大核心戰略產業及5＋2產業創新計畫為主，蹲點時間最長為6個月，入境時間最晚為今年12月31日止。

國際處解釋，6大核心戰略產業為「資訊及數位」、「資安卓越」、「台灣精準健康」、「綠電及再生能源」、「國防及戰略」、「民生及戰備」等。而5＋2產業創新計畫則以「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」計畫為主。

國際處說，工學院多年來已成功接待超過200名外國學子，眾多優秀學員在蹲點計畫結束後，紛紛投身電機系、機械系及前瞻製造系統學位學程攻讀碩士和博士學位，為學院帶來新鮮活力，同時也提升中正在國際學術舞台上的影響力。

國際處表示，因工學院、理學院以及教育學院的教師積極參與，中正大學成功獲得全台第一高的補助，校方會持續推廣TEEP計畫，以強化國際交流，吸引更多外國優秀青年學子來台就學，共同建立跨國合作的學術網絡，進一步提升中正在全球的學術聲譽與影響力。