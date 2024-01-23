日銀維持短期利率在負0.1％，和繼續允許日本10年期公債殖利率曲線控制（YCC）波動上限在1％。預期未來兩年扣除鮮食與能源的「核心-核心」消費者物價指數（CPI）極接近2％目標。這是日銀衡量物價趨勢重要指標。

植田在會後記者會上說「核心-核心」CPI預測，是讓日銀更相信持續達成2％通膨率目標可能性逐步上升的最大因素。

雖然他認為很難計量出日本經濟有多接近通膨目標，但能確認日本經濟正符合日銀通膨預期方向走。

植田言論讓外界再揣測日銀仍可能改變貨幣政策，讓日圓兌美元匯率由黑翻紅，盤中小漲0.2％報147.815日圓，再次升破148日圓水準。

日經225指數盤中創34年新高後翻黑，終場微跌0.08％收36,517點，但元旦以來累漲逾9％。

日銀最新季報以油價下跌為由，把4月初展開的2024年度扣除鮮食的核心CPI成長率預測值，從前一個季報預測2.8％調降至2.4％。但2025年度預測值從1.7％調高至1.8％。2024年度和2025年度「核心-核心」CPI預測值維持1.9％。

日銀預期通膨率能持續達成其目標水準，但強調未來走向仍存在不少高度不確定性因素。

雖然12月核心CPI年增率縮小至2.3％創18個月最低增幅，但植田認為服務通膨逐步攀升已成趨勢，接下來的焦點將放勞資3月薪資談判的「春鬥」，以更了解調薪幅度能否支撐消費物價增長。

植田認為日銀4月會議將有更充份資料為貨幣政策提供參考。他強調就算結束負利率，寬鬆環境也會繼續存在。

儘管他表示若有需要，將毫不考慮地實施更寬鬆政策，但外界認為只要春鬥結果顯示勞工薪資有明顯增長，使扣除通膨因素後實質薪資呈正成長，鼓勵消費而支撐通膨穩定增長，日銀將在4月會議讓利率正常化。