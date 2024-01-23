與去年12月的調查不同，當時超過3分之2的受訪者預計，至少要到第三季英央才會採取行動。

即便英國央行從2021年12月至2023年8月之間已經加息14次，銀行利率達到5.25%的近15年高位，但通膨在2022年底飆升至11.1%的近41年新高，而且事實證明難以控制。

通膨在2023年開始降溫，但是在12月又開始加速，升到4%，並且削弱了市場對央行將提前降息的預期。

在1月17日至22日的調查中，70名經濟學家當中有超過半數的38名表示，隨著央行轉向支持經濟成長，首次降息將在第二季進行，且預測英國央行到6月底前將首次降息，利率來到5.00%。沒有人預測英央在2月1日或3月21日會採取行動。

如果此一預測得以實現，英國央行將與聯準會(Fed)和歐洲央行(ECB)幾乎同步採取行動。

整體而言，受訪的經濟學家對第三季的看法更為明確。在70名受訪者中，除4人以外，其餘經濟學家均認為在9月底之前至少會有一次降息。預測的平均認為，銀行利率到年底將降到4.25%。

預計通膨在第二季會降到1.9%，並且到2025年中旬之前，會一直徘徊在該水準附近。這給予了英國央行空間，得以啟動寬鬆政策，並減輕消費者負擔。

Investec的Ellie Henderson指出，實際通膨的進展，是否足以讓英國央行鷹派官員相信，通膨的上行風險已經消退，這又是另一個問題。此外，政策官員還必須應對不確定的勞動力市場數據。

在高通膨和高利率的風暴下，英國經濟預計將得以避開衰退。調查顯示，經濟學家認為，今年每一季都將成長0.1%至0.2%之間。預計2024年經濟成長約0.4%，2025年將加速到1.2%。