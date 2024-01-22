根據NABE周一發布的最新調查結果，約91%受訪者認為美國在未來12個月內陷入衰退的可能性為50%以下。這個佔比高於去年10月調查的79%，也遠超出一年前的數據，當時大多數經濟學家認為隨著聯準會升息以抑制高通膨，美國經濟將陷入衰退。

在這份於12月28日至1月9日進行的最新調查中，受訪者的樂觀情緒明顯攀升，反映大部分最新出爐的經濟數據，如上周發布的消費者信心指數升至2年半新高。此外，美國通膨下降速度超乎預期，且就業市場正在降溫，但並未崩潰。

聯準會決策官員自去年7月以來便一直將政策利率維持在介於5.25%～5.5%不變，並暗示只要通膨持續下降，今年就可能降息。根據12月會後發布的利率點陣圖，聯準會決策官員預期2024年可能降息3次、各25個基點。

此外，NABE調查顯示，受訪經濟學家預期企業營收和利潤可望在今年成長，並認為供應鏈問題和缺工問題正持續緩解，這對通膨前景來說可能是好消息。

約63%的受訪者回答目前沒有投入材料短缺的情況，而三個月前這一佔比為46%。超過一半的受訪者認為目前沒有勞動力短缺問題，亦高於上次調查的38%。NABE表示，認為沒有缺料和沒有缺工的受訪者比例，雙雙創下新冠疫情爆發以來最高。

調查亦指出，受訪者認為利率升高、地緣政治局勢惡化以及成本增加，是2024年經商環境所面臨的最大風險。此外，經濟學家認為利率回落、成本下降與勞動力供應改善，則是美國經濟前景最主要的上行因素。