台積電1奈米建廠計畫傳出將落腳嘉義縣太保市科學園區設廠，但雲林縣府並未停止爭取腳步，縣長張麗善今（24日）表示，她持續與高科技產業保持聯繫，仍充滿鬥志，原因是台積電並未主動宣布1奈米廠落腳處，其次台積電有很多廠及下游廠商，雲林縣持續按部就班繼續建置設廠條件，沒有努力就沒有機會。

張麗善指出，雲林縣府正在做的是配合台積電未來擘畫目標，即使外傳1奈米建廠計畫是在嘉義，但雙方仍保持合作，大家一直看著台積電的動向，廠商觀望複雜的政治氛圍也是正常的。

張麗善解釋，高科技產業需要使用「再生水」或「回歸水」，雲林縣不只有農業的回歸水，還有畜牧業的回歸水、民生用水，比其他縣市都還要充足，正準備要建構循環再生水廠，最近有人在講海水淡化廠，雲林縣的海水淡化廠今年度已經要啟用，但據她所知台積電要用的水是再生水而非海淡水，雲林縣很清楚如何配合台積電等高科技產業的需求，人才以及交通路網條件繼續建置，一定會讓更多的高科技產業看見，沒有所謂的放棄。

她進一步說，台積電有很多廠及下游廠商，相關產業非常需要一個避免未來遷廠困擾的基地。雲林縣正在建構這樣的園區，水電、土地、人才、交通、生活機能、品質等配備一步一步建構中，準備好才會有機會，如果沒有準備永遠沒機會，機會是留給有準備的人。

張麗善強調，目前擁有建構未來20年、30年的高科技產業基地條件的縣市應該是雲林，全臺擁有超過1200公頃以上單一地主土地的目前也只有雲林縣，水、電供應也比其他縣市來得充足，總而言之，台積電在擘畫未來，雲林縣全力配合台積電擘畫未來。