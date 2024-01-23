今天2024年1月23日金句是貝多芬的「音樂，是比一切智慧和哲學更崇高的啟示」。（周麗蘭攝）

1月19日以亞里斯多德的金句「我們每天做什麼，就會成為什麼樣的人。因此，卓越不是一種行為，而是一個習慣。」作為代表，引起很大共鳴。（周麗蘭攝）

閱讀是最值得培養的好習慣之一，雲林縣府文觀處為鼓勵民眾借書，蒐羅古今中外名人關於讀書的金句共365句，變成2024年桌上年曆《閱曆》，每日一金句，送給借書數量名列前茅的讀者，因充滿正能量，令人愛不釋手，在臉書傳播下引起轟動，不少人詢問哪裡買？

文觀處長陳璧君表示，製作金句年曆的初衷是讓民眾每天都至少看到一句正能量名言，例如1月23日的名言出於貝多芬的「音樂，是比一切智慧和哲學更崇高的啟示」、亞里斯多德「我們每天做什麼，就會成為什麼樣的人。因此，卓越不是一種行為，而是一個習慣。」

陳璧君說，為了推廣閱讀習慣，使閱讀融入民眾生活，大部分金句與閱讀相關，像是詩人杜甫「讀書破萬卷，下筆如有神」、蘇格拉底「當你渴望知識如同你在水中渴望空氣一樣，那麼你將會得到它。」、蘇軾「舊書不厭百回讀，熟讀深思子自知」、作家張愛玲「書是最好的朋友，唯一的缺點是令我近視加深，但仍是值得的。」、俄國普希金「人的影響短暫而微弱，書的影響廣泛而深遠。」

文觀處表示，坊間一家知名書店也有類似的金句年曆產品，要價近千元，但授權的工程十分龐大；為避免耗時與授權爭議，「閱曆」蒐集的格言以作古的中外作家格言為主，本次需授權的僅作家劉克襄、宋澤萊、霹靂布袋戲等。

「閱曆」首刷800本，分送全縣20鄉鎮市圖書館作為鼓勵閱讀的小禮物，文觀處書庫的門檻是借閱50本以上，多數公所訂20、30本，最近有些鄉鎮已開始發送，引起索取熱潮，也有外縣市民眾希望購買。

陳璧君表示，「閱曆」推出以來，包括民代都在詢問誰做的、哪裡有！很高興這本桌邊年曆為民眾的生活注入儀式感，每天都期待迎接充滿智慧的金句，不論上班、做功課看一眼，即使只是放著，也都超療癒，「閱曆」只送不賣，基於推廣閱讀，有需要的話會再加印。