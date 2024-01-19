男星炎亞綸去（2023）年6月因感情問題與網紅耀樂鬧上法庭，導致演藝工作全面停擺；在隔了約7個月時間，炎亞綸近期頻繁更新社群近況，不僅出席他的個人品牌活動，又傳出他將公開演出。炎亞綸今（19日）在Instagram轉發粉絲發文，分享他停工後首次公開表演的消息，還掏腰包給現場聽眾抽紅包，嗨翻全場。

炎亞綸在強制性交罪因罪嫌不足不起訴後，雖然拍攝及持有少年私密片案還在調查中，但他近來已恢復過往活躍在社群的模樣，驚喜的是，透過他轉發粉絲的限時動態，得知他今（19日）在臺大醫院雲林分院尾牙場當表演嘉賓，這也是事發後他首場公開演出。

炎亞綸演藝工作停擺7個月後，今（19日）首次公開演出。（圖／摘自炎亞綸Instagram）

根據炎亞綸轉發的現場員工動態，他今日身穿橘色上衣搭配牛仔褲，一身帥氣在舞台上連唱〈my Bae〉、〈擋不住的太陽〉2首經典歌曲；另外炎亞綸在抽獎環節時還自掏腰包1萬元，提供給參加尾牙的員工們更多福利。

有不少人好奇為何炎亞綸停工後首次表演，選擇的是臺大醫院雲林分院尾牙場，有鐵粉透露炎亞綸的父親正是臺大醫院總院退休醫師；炎亞綸在演藝事業停擺7個月，終於慢慢回到大眾眼前，也讓外界相當關注他之後動向，尤其是否能回歸過去主持的多個節目，粉絲都很期待。