韓國「性感小野馬」泫雅在2022年分手未婚夫DAWN（金曉鐘），兩人多次傳出舊情復燃，但她18日晚間無預警認愛前師兄龍俊亨，同時公開兩人浪漫牽手的背影照，令外界震驚不已，而雙方經紀公司都回應，藝人私生活難以確認；而泫雅有了新戀情隔天又更新動態，透露自己正在拍廣告，網友也難得盛讚她「沒被愛情沖昏頭」。

泫雅一直以來給人坦率不造作的形象，在感情方面也從不隱瞞，當時在CUBE娛樂與師弟DAWN交往，兩人還一起離開公司另謀出路，一度還論及婚嫁，無奈兩人還是分手了。即便泫雅與DAWN屢屢傳出復合，但她只說他們是好朋友，昨（18日）終於大方公開新戀情，對象竟是她10多年好友龍俊亨。

兩人交往消息曝光後震驚全韓國，網友討論炸鍋外，更出現龍俊亨配不上泫雅的言論等等；不過，泫雅本來就不在乎網友批判，今晚她又更新Instagram動態，曬出工作的花絮影片和照片，透露自己正在拍廣告，有好好經營她的演藝事業。

許多粉絲見到泫雅近況，也都一面倒留言稱讚她，「泫雅是女神也是女強人，太漂亮了吧」、「她要跟誰交往是她的自由，至少她沒被愛情沖昏頭」、「瘋狂的女人，看了我也快瘋狂了，真美」、「好喜歡泫雅，我會一直支持妳的」。