迎接新年，家樂福推出「龍來大團圓」年貨大街、「好禮龍底家」精選禮盒等，上架高達3000多支推薦新年商品。（張毓翎攝）

台南購物節再加碼，看準農曆年節商機，台南市政府經發局推出天天抽萬元現金，2月5日至3月8日上班日，每天抽出5名幸運兒，每人贈送1萬元，另也跟家樂福合作加碼抽電動機車，預計3月17日抽獎。市府經發局商業科長楊政舉打趣說，與其嫌年終獎金領得不多或壓歲錢拿得不夠，還不如趕快登錄發票抽大獎。

2023年台南購物節開跑至今，已登錄購物節單據金額超過59億元，為刺激買氣，已推出第7重加碼抽，尤其是這次「天天抽萬元現金」，市府慷慨加碼百萬大紅包，讓民眾由農曆年前一路領紅包到3月8日的婦女節；在南市消費每一筆金額，無論大小，都可透過「台南購物節」APP或活動網站登錄單據，累積滿100元即可獲得一組序號。

市府經發局這次在台南購物節的加碼活動中，特別與連鎖賣場業者家樂福合作，推出電動機車加碼抽，即日起至3月10日活動期間，在南市任一家樂福賣場進行消費，累積滿100元登錄到「台南購物節」APP或活動網站，即可獲得一次抽獎資格。

市府經發局22日與業者宣傳此次購物節加碼活動，經發局副局長蕭富仁指出，購物節單據登錄期間至3月10日為止，提醒民眾保存已登錄單據，每一張消費單據都可能是獲得獎品的幸運鑰匙。