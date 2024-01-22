長榮航空機師今正式取得合法罷工權，不排除於春節期間罷工， 旅遊專家李奇嶽表示，旅客為避免權益受損，建議要趕快在宣布罷工前買好旅遊不便險，若是參加旅行團，契約責任保險罷工不理賠，旅行社必須替旅客安排住宿三餐，由航空公司負擔費用。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，若參加旅行團遇上長榮機師罷工，旅行團的契約責任險並沒有理賠這一塊，按規定旅行社必須替旅客安排住宿和三餐，之後向航空公司求償該筆費用，像是華航之前罷工是團客、散客每人上限250美金，實報實銷。

李奇嶽表示，在農曆春節期間，機票簽轉或是滯留的費用相當高，因此在工會宣布罷工前，旅客要趕快去投保海外旅遊不便險，而這部分有些保險公司有賠、有些不賠，買之前要問清楚。

李奇嶽說，如果在罷工前要去簽轉、改退機票，要支付手續費；罷工後申請，航空公司可免收手續費，但行程有可能無法出發，因為過年期間機位基本上一位難求。