長榮航空機師罷工投票結果今（22）日出爐，順利取得罷工權，擬在春節期間罷工。旅行社業者無奈說，每次罷工善後工作80％都是旅行社處理，根本是無妄之災，希望機師工會三思而後行。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁指出，近年來台灣航空業勞資爭議不斷，包括2016年華航空服員罷工、2019年2月及6月華航機師與長榮航空空服員發動罷工，對旅客、旅遊業造成非常大的影響。

蕭博仁喊話，長榮機師能好好跟公司協商，不要為了自己權益而挾持旅客跟旅遊業權益。疫情3年後，國人相當期待出國，罷工對旅遊業來講損失非常多，對公司跟國人權益更是傷害，旅遊業界全力配合長榮航空跟機師工會協商結果作調整，他呼籲不要以罷工來做最後手段。

蕭博仁表示，長榮航空在台灣市佔率30％，春節期間罷工對旅客權益受損至少也會超過20％，已經有很多旅客打電話來問長榮航空會不會罷工，但這不是旅遊業可以主導的。

蕭博仁說，現在能否退票、旅客能否轉移到其他地方旅遊，都非常難處理 過年期間的旅遊都是在半年前敲定，旅客面臨損失的美好假期心裡會忿忿不平，且後續罷工善後處理80％落在旅遊業，是無妄之災， 幾乎每次罷工都會發生這樣狀況。

機師工會稱若罷工會24小時前預告，蕭博仁不滿說，「24天前通知都來不及」，有些機票2個月前就開了，甚至很多旅客半年前、3個月前安排好行程，現在臨時轉換行程或改其他航空公司，都為時已晚。24小前通知罷工到底旅客要不要退票？航空公司願意全額退票嗎？沒有罷工前退票是否由旅客自行負責？這都是問題，希望機師工會三思而後行。