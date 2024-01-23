經濟部22日公布去年12月與全年外銷訂單統計。12月外銷訂單金額為438.1億美元，年減16％，再度翻黑，更遠低於預期。統計處預估，1月訂單金額將續減、出現二連黑。另外，去年全年接單也衰退至5,610.4億美元，年減15.9％，為連2年出現負成長，今年景氣好轉估要等到下半年。PTT有網友指出，台灣拳頭產品的資訊通訊類12月崩了，原因是直接對歐美的終端市場需求不足，且多項傳統產業的年化同比下降都超過20％。

經濟部統計指出，2023年全年外銷訂單金額5,610.4億美元，為歷年第三高，年減15.9％。綜觀近期狀況，去年11月我外銷訂單金額成長率雖一度出現翻紅，結束了連續14個月的負成長，但因全球需求仍疲弱，12月接單金額僅438.1億美元，仍遠低於經濟部所預期的500億美元，比原預估負成長8％，進一步擴大為負成長16％，短期景氣難樂觀。

PTT鄉民表示「屁，20年來經濟最好」、「人家40％都有賺大錢」、「開始窮台了，ECFA還沒斷光呢，斷掉更爽」、「股市上看萬八，台積電護國神山領先全球」、「炒房才是重點」、「沒事啦，黨會說世界環境」、「台灣有房地產當經濟火車頭」、「台積電趕快出來護駕」、「投票前都不敢講吼？」、「外銷訂單差，內需物價貴…呵呵真是好年」、「黨：選完了，可以校正回歸」、「死忠的選擇」、「先漲20％房價壓壓驚」。

還有人說「說啥呢？台灣只要有台積電跟房地產就夠了」、「全台灣只有台積電吧」、「出口在衰退，股票一直漲」、「這不就是你要的」、「科技業大腿抱緊就好，其他自生自滅吧」、「訂單減，物價漲，真會治國」、「台積電一個人的武林」、「黨執政下一定是賺爆」、「無所謂的吧，40％才不管你什麼外銷訂單勒，股票萬八欸」、「國家機器動起來馬上由跌反升」、「民進黨已經可悲到只剩炒房跟炒股可以説嘴了」。

還有網友回文比較各項數據指出，「12月，按貨品看，台灣拳頭產品的資訊通訊類崩了。」原因是直接對歐美的終端市場需求不足，光吹AI和算力需求，實際上是自欺欺人，根本揹不過來手機、筆電、網通等產品的接單大降。1-12月，傳統的化工、塑橡膠、金屬、機械等實際上已經很難受了，年化同比下降都超過20％。「説個鬼故事，這還是中國沒開始斷ECFA、針對台灣貿易壁壘的貿易報復之前的狀況！」