全球爭搶的晶圓代工龍頭台積電，近日傳出有望前往嘉義設廠的消息，雖然台積電並未對此說法進行確認，但仍吸引不少網友討論，尤其對於房市感興趣的民眾，就開始詢問「嘉義目前有哪些建案標的值得注意？」

對於1奈米廠將落腳嘉義的說法，台積電僅回應稱設廠地點選擇有諸多考量因素，目前以台灣為主要基地，不排除任何可能性，持續與管理局合作評估在適合半導體建廠用地，一切資訊以對外公告為主。

不過鄉民「kllgch1018」今（23）日在PTT房板表示，雖然嘉義先前就有高鐵跟華泰的話題，但卻不算太吸引人，一直以來都是普普通通的狀況，沒想到卻傳出台積電1奈米廠有可能落腳嘉義，「是不是會讓嘉義房市沸騰？高雄的房價因為台積電起飛，我看嘉義這次也要飛了吧？所以嘉義目前有哪些建案標的值得注意？」

其他人則認為「配合華泰投資案看可信度很高，否則華泰在那投資根本沒什麼道理」、「那邊有建案被一掃而空」、「嘉義想進場，心臟不夠大的可以等等，看27、28時期有沒有殺出」、「當你看到建商大量購地，就代表可以準備了」。

不過更多人則質疑此消息，說「2025台積電才產2nm，估計1nm要到2027或2028，變數太多」、「1奈米目前就純唬爛，要等1.4奈米確定之後再來談」、「長庚往東到太保市區能蓋的地實在太多了，很懷疑漲幅」、「華泰知道，新光、遠百會不知道嗎」。