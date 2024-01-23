高若慈說明，從近期美國多項重要財經政策立場觀察，經濟預期方面，通膨改善，經濟朝向軟著陸，美國今年降息機會大；在重要政策上，影響政府運作直接的財政預算期限，原本截止日分別在1月19日，及2月2日，美國國會已通過臨時預算案，延長至3月份以後，此外，也自3月份起減少農業、能源、交通等支出，以減少政府支出，政府解除預算用盡關門危機，也可避免信評遭下調情形，另外，美中的經濟合作會議等，也可望改善美中關係，對於包括金融債券在內的高評級債券將有正向投資助益。

主要央行立場全面轉鴿，降息趨勢確立，以投資級債券、主要金融機構債券為例，投資收益率維持高檔，高若慈表示，穩健收息型投資人，買進投資級債券、金融債券，仍具備收息優勢，投資評級較高、收益持穩，未來一旦啟動降息政策，還可望帶動資本利得空間，目前參與投資級債券、金融債券投資，提供長期型投資人較佳投資利基。

高若慈說明，聯準會可望在今年中啟動降息循環，有助債券啟動反攻行情，投資金融債有機會追求較佳收益空間，投資金融債券ETF，同時具備較高評級，成份標的為大型金融機構發生違約機率較低，投資收益、收息穩健等優勢。第一金美國10+金融債ETF主要追蹤彭博美國10年期以上金融債券指數進行投資，主要投資標的為美國大型金融機構債券，包括：美國銀行、摩根大通銀行、富國銀行等，近期在美國政策轉正向氛圍，美債殖利率攀升突破4%，投資人不妨把債券殖利率攀高期間，建立長線收息投資部位。