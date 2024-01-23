嘉義縣義竹鄉1歲半女童22日下午午睡時陷入昏迷叫不醒，被陳姓保姆緊急送往台南市新營區某醫院急救，因狀況沒有好轉又轉院至嘉義長庚醫院，昨傍晚宣告不治，據家屬透露，女童死亡前一晚曾跌倒，後腦杓著地，但當時無異樣，今23日嘉義地檢署法醫相驗，已安排26日解剖，並輔以電腦斷層判斷死亡原因。

檢警表示，1歲半女童家住義竹鄉，平時由住在台南市鹽水區的陳姓保姆照料，保姆昨下午2點多要叫女童起床，發現任憑她怎麼叫、搖晃，女童都叫不醒，多次聯繫家屬找不到人，保姆和丈夫決定直接帶女童到新營的醫院急診，就醫途中，死者祖母回電，得知消息，又通知女童母親趕到醫院。

女童家屬到院時曾說，21日晚上7點左右，女童和姐姐在義竹鄉住家客廳玩耍，兩人發生碰撞，女童後仰跌倒撞到後腦杓，當下女童有些暈眩，但家屬觀察未發現異狀，所以未送醫，而根據新營醫院轉診單記載，女童從下午3點半至5點，曾進行心肺腹甦但情況無改善，下午5點24分轉送嘉義長庚，到院20分宣告搶救無效。

今下午法醫相驗，初步判斷女童無外傷，將於26日安排解剖，輔以電腦斷層判斷死亡原因與死亡方式。