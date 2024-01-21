有艇俱樂部舉辦親子活動，各組前三名免費讓親子搭乘遊艇，體驗台南的海上風景。（有艇俱樂部提供／程炳璋台南傳真）

台南市「有艇俱樂部」首辦沐艇盃兒童滑步車分齡競賽，共分5組，各組前3名都可與父母一起免費搭艇出遊，活動並抽出3名幸運兒，贈送「福爾摩沙遊艇酒店雙人住宿券」，幼童努力滑車的可愛模樣萌翻全場。

首屆沐艇盃「騎幻體驗」兒童滑步車競賽吸引近250位兒童參加，參賽組別分為2歲、3歲、4歲、5歲和OPEN組（6-8歲），比賽結束後，所有小選手皆獲完賽獎牌、前8名獲獎盃；各組前3名可與2名家長一同搭艇體驗海上之樂。

比賽考驗小選手的平衡能力和速度，為許多家庭提供1場完美的娛樂假期，家長們拿起相機，捕捉孩子們競賽瞬間，留下難忘的回憶。

除了滑步車競賽，現場也有遊艇體驗項目，主辦方邀約胖卡餐車供應各式美食，為大家帶來更多樂趣。

有艇俱樂部執行長張鴻文表示，結合兒童滑步車競賽與遊艇體驗，是項新嘗試。希望透過這次活動，促進親子間的互動難忘回憶。

主辦單位從當日完成報到的參賽選手中，抽出3名幸運兒，獲得「福爾摩沙遊艇酒店雙人住宿券」，為整場活動畫下完美的句點。