國發會主委龔明鑫肯定嘉義縣的轉型發展，更勉勵無人機產業對台灣非常重要，嘉義縣一定要成功，中央絕對全力支持。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁說，嘉義過去是一個農業縣，在其他面向的發展不一定那麼有經驗，因此如何從他人的經驗中學習成長，舉辦論壇將扮演關鍵角色。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府與工業研究院合辦「2024農工大縣驅動大南方論壇」18日登場，包括程泰機械董事長楊德華（右至左）、嘉義縣長翁章梁、國發會主委龔明鑫、農業部農業試驗所副所長蔡致榮、雷虎科技董事長陳冠如、縣府經發展處長江振瑋等人都場參與。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府與工業研究院18日下午舉辦「2024 農工大縣驅動大南方論壇」，透過論壇和專題演講方式，邀上百位產學研專業人士至現場聆聽、交流，擘劃嘉義未來產業發展方向。

今天舉辦的「2024 農工大縣驅動大南方論壇」，縣長翁章梁不但親自出席，更全程參與，國發會主委龔明鑫到場致詞，工研院南部產業創新策略辦公室副主任謝國倫主持專家論壇，邀農業部農業試驗所副所長蔡致榮、程泰機械董事長楊德華、銳泰精密董事長游祥鎮、雷虎科技董事長陳冠如等人專題演講，一同為嘉義縣的未來發展把脈、提供建言。

龔明鑫除肯定嘉義縣從農業縣轉型為農工大縣，更勉勵無人機產業不論是在商業或是軍事用途都扮演重要的一環，對於台灣非常重要，因此嘉義縣一定要成功，中央絕對全力支持。

翁章梁說，為加速實現農工大縣，嘉義縣積極推動各項產業發展計畫，廣邀產官學研菁英成立「農工大縣前瞻策略委員會」，集結各方面意見，透過不斷的溝通與彙整，讓發展嘉義的路走得更加堅定；嘉義過去是一個農業縣，在其他面向的發展不一定那麼有經驗，因此如何從他人的經驗中學習成長，舉辦論壇將扮演關鍵角色。

翁章梁表示，這5、6年來，在中央支持下，讓大家在嘉義這片土地種下了希望與想像力，遠勝於所有的一切，這是嘉義重新再出發、重新定位的開始，嘉義過去是一個農業縣，在其他面向的發展不一定那麼有經驗，因此如何從他人的經驗中學習成長，舉辦論壇將扮演關鍵角色。

經發處表示，論壇共吸引150名產學研專業人士集思廣義與交流，並邀請工研院進行「嘉義縣重點產業政策白皮書」的策略研析，匯聚熱愛嘉義的產學研專家共同研議。

工研院副總監曹景翔指出，嘉義縣以「建構未來智慧創新永續城市」為目標，提出各級產業的發展策略，包括針對農林漁牧業導入冷鏈物流與感測技術，打造台灣農業生鮮蔬果食材平台與產銷調節樞紐，運用沼氣與生質肥料發展循環農業。

針對製造業部分，曹景翔說，嘉義縣將強化無人載具發展軍用與商業應用，打造台灣太空經濟產業發展重鎮，以及建構數位與綠色雙轉型聚落，包括發展5G與AIOT伺服器、電動車、氫能產業；服務業的發展策略部分，將推動嘉義成為全台最大的高齡健康醫藥服務驗證場域，以及吸引量販店進駐，也將打造新蔬食產業與高值食材中心，讓嘉義成為台灣創新食品產業基地。