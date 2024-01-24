台積電法說會釋利多，台股連續上漲，24日高檔震盪、盤中攻上1萬7900點關卡，終場收在1萬7875點；農曆年前台股封關將近，指數是否能進一步攻上萬八，「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，值得期待，從現在的趨勢來看，台股大跌的機率並不高。

「鉅亨買基金」投資研究部門主管羅瑤庭分析，台股跟著美、日股走，美國有降息題材，日本經濟發展穩健，台股今年的走勢樂觀看待；不過，當時序進入下半年後，羅瑤庭坦言，不確定因素增加，尤其要關注中國大陸可能有輸出通貨緊縮的風險。

全球投資展望祭出八大市場預測，羅瑤庭建議，積極的投資人今年可以美國成長股為主，台灣股票基金為輔；穩健的投資人則可考慮投資等級債券基金為主，以美股基金來助攻；保守投資人以全球平衡型基金作為核心，非投資等級債券基金作為衛星基金布局。

「鉅亨買基金」也同步公布2023年營運成果與調查，歷經市場波動，中高總資愈來愈愛買基金，全站用戶數近1年成長12.6％，其中，300萬元以上客戶去年增23％，千萬級也成長19％，讓總資產規模年增40％、規模再創新高。

張榮仁表示，近來平台推出基金動態搜尋及Fund口袋兩功能，為業界首創；以Fund口袋為例，它是類似抽屜收納的概念，可以在平台上依照投資目標、需求或習慣，進行資產分組、追蹤個目標的績效，例如「我的旅遊金」、「大寶的教育基金」，還能設定目標金額並追蹤達成率，掌握每個口袋的投資狀況。