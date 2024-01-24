據信義全球資產公司統計，2023年上市櫃法人在廠房、工業土地等工業不動產總投資額為348億元。林三智表示，中美貿易戰後全球供應鏈重組，台商回流投資為市場帶來新契機，據投資台灣事務所統計，投資台灣三大方案實施五年來，總投資總額已超過2.1兆，資金回台、企業新建擴廠需求大增，工業地產交易旺盛，總計2018年至2023年間累計交易量近4千億元。

但去年工業地產交易量下滑，僅不到2022年總投資額的一半，林三智分析衰退主因有三，首先，去年全球經濟成長疲弱，外銷訂單表現衰退，產業投資動能也受到影響；其次，2019年起政府啟動投資台灣三大方案，實施迄今已有五年，產業陸續完成布局，新增投資動能已相當有限；最後，精華標的稀缺、工業地價格上揚，加上營建成本居高不下，讓原定有投資計畫的企業，都紛紛暫緩觀望。

綜合多項因素，使去年工業地產交易收縮，但產業實質需求仍在，隨著今年從景氣谷底反彈，三項利多將支撐今年工業地產市場。其一，全球AI應用需求浮現，台積電等半導體科技大廠加碼布局工業地產，拓廠增加產能；其二，企業紛紛走向ESG綠色轉型，對具備環保節能題材的綠色工廠需求大增；其三，隨著廠商去庫存告一段落，今年外銷接單將揮別低迷、走向復甦，廠商也將重啟遞延的擴廠計畫。