經濟部為了推動中小企業朝低碳化、智慧化，即日起至114年10月31日止，符合中小企業認定資格，且有具體低碳化、智慧化實績，即可以郵政儲金2年期機動利率加碼0.5％的優惠利率取得最高額度3500萬元貸款，用於建置廠房、機器設備等資本支出或營運週轉金。

台新銀行表示，隨著ESG議題的重要性不斷增加，許多企業正積極尋找解決方案來實現可持續發展並減少碳足跡；其中包含利用數位化技術和自動化工具來監控和管理碳排放。倍力資訊所開發的「碳管家」是一個能夠協助企業進行碳盤查和管理的數位工具，它提供了一個高效和準確的方式，讓企業能夠更好的了解其碳排放情況。台新銀行此次與倍力資訊攜手，舉凡有使用「碳管家」的中小企業，皆可享有「低碳智慧納管專案貸款」審核資格。

倍力資訊董事長許金隆表示，公司自行開發的財務報告書數位產品已有超過300家以上的上市櫃公司採用，服務企業的經驗相當豐富。這次能與台新銀行共同合作，結合雙方優勢，提供中小企業轉型所需資金及碳管理服務，齊心協力聯手推動中小企業淨零轉型。未來，企業可以使用碳管家來追蹤和記錄其供應鏈中的碳排放，有效解決碳盤查的挑戰；同時，也可以運用政策優惠貸款的資金，強化營運動能。