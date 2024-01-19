畢業即負債嗎？根據教育部圓夢助學網的資料統計，2022年公私立大專院校貸款人數合計約21萬人，總金額高達約162億元，相當於1個人一學年度就要揹大約7.7萬的學貸，相當驚人。今（2024）年2月，教育部為了減輕學生及家庭的負擔，將實行三項新制，包含高中職全面免學費、減免私立大專學雜費3.5萬元，並加碼減免經濟弱勢生1.5至2萬元，另外也提供大專校內住宿5000元及經濟弱勢生7000元的補助。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一個月內（2023/12/17～2024/01/15）討論「就學貸款」，不少網友關注負擔、經濟、減輕、補助、大學等熱門關鍵字。

「沒有王寶輝，就沒有現在的信義房屋」 周俊吉二次登門獲教授無私相助

信義企業集團創辦人周俊吉在大學求學期間，曾面臨家境不佳的困境，所幸獲得中國文化大學法律系王寶輝教授無私的幫助，度過了那段艱難歲月。回想起大一那年，周俊吉得知王老師在系辦特意保留一筆款項，用於援助清寒學生，每人每學期可領3000元的生活補助，然而，當時雖然家境不好，卻未被視為清寒學生的他，因為經濟方面遇到困境，就帶著不安的心多次前往系辦領取補助，周俊吉回憶「第一次去很忐忑，真的可以接受幫忙嗎？」，沒想到領了五、六次都沒見到王老師，也未被多加詢問。

周俊吉特地在記者會分享，他回憶起第一次是在經濟上陷入困境，透過學長得知老師的住處後，主動前往按門鈴，王老師開門後只詢問了需要什麼幫助，周俊吉只是小聲地對老師說「我現在缺錢」，並表示需要5000元，沒想到王老師沒有多問，二話不說就進家裡拿出5000元，同時叮嚀周俊吉要好好念書。

第二次是退伍的時候，當時周俊吉因為需要地方準備考試，但卻無處可去，於是又二度登門求助，周俊吉笑著說：「當時老師還是不認識我」，但了解狀況後，王老師立即慷慨提供原本就是為需要的學生所準備的房間，讓周俊吉順利度過了那段困難的歲月，周俊吉感激地表示：「王老師不只是貴人，如果沒有王老師，就沒有信義房屋」。

雙校友身分搭建「善循環」教育橋樑

感念於過去受到王寶輝教授深厚的恩情，文化大學畢業也是政大校友的周俊吉，決定穿針引線設立「「文政講堂」，將這份百年樹人的精神傳承下去，也創下高教史上首次公私校合作授課的紀錄，預計將有上千名文化法律學子受惠。

除了設立「文政講堂」讓政大法學院近50位師資前往文大法學院授課，積極培育法律人才，周俊吉更進一步推動進行法學研究的「王寶輝法學講座」、將政大法學院新館空間冠名「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義講堂」等，並於1月11日完成三方合作簽約儀式。

周俊吉認為，在大學時期受到系上的王寶輝教授的照顧和指導，對於後續的企業經營有非常大的幫助，並表示從創業初期到現在，一直謹記王老師說過法律人要「醫未病之病」，同時立下有能力就去幫助別人、發揮企業社會責任的心願，

當時沒有賣過房子就成立信義房屋，謹記王老師說法律人要「醫未病之病」，他也謹記發揮企業社會責任，立下有能力就去幫助別人的心願。對於往事，王寶輝教授謙虛地表示「我這輩子什麼事都沒做，只做了一件事（意即教學）」，王寶輝教授一生育才無數，並不求回報，只是希望能幫助學生。後來更自籌款項成立華岡法學基金會，將影響力持續擴大，兩人皆用自己的方式，替這個社會做出貢獻。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月17日至2024年01月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『就學貸款』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。