不少人斜槓當外送員替自己加薪，大陸一名從事外送的陳姓男子，每天接單18小時、月休1天，只為了還清向銀行借的80萬人民幣貸款（約新台幣349萬），3年多光是接單就賺進102萬人民幣（約新台幣445萬元），不僅還清債務，還買了一間小套房。

綜合陸媒報導，陳先生是江西撫州人，曾向銀行貸款80萬人民幣（約新台幣349萬）在家鄉開飯店，但才開5年就因虧損而倒閉，他為了還債到上海當廚師，月薪13000元人民幣（約新台幣60000元），此外他還利用空餘時間跑外送，一天只睡3個小時。

陳先生後來發現跑外送的收入比餐廳廚師更多，便向餐廳辭職，做專職外送員，每天接單長達18小時，每月只休1天，平台後來修改規定將單日接單上限改為12小時，他為了賺錢註冊多家外送平台，3年多來他多次成為外送平台的「跑單王」，總計賺進102萬人民幣（約新台幣445萬元）。

陳先生表示，成為「跑單王」的關鍵就是要勤快，也要牢記社區的街道、路線等，才能比同業賺得多，他藉此還清積欠銀行的80萬貸款，還買了一間小套房，他強調自己是為了還清債務，才會拚命賺錢，希望大家不要效仿他的工作模式。