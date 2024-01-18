英國皇室病號連連！凱特王妃宣布將進行腹部手術不久後，英國白金漢宮也宣布，75歲英王查爾斯三世（King Charles III）預計下周赴醫院動手術，治療攝護腺肥大問題。攝護腺肥大好發於50歲以上的男性，若出現症狀未及早就醫，恐造成膀胱炎甚至腎衰竭等嚴重併發症。白金漢宮聲明中強調國王病情是良性，「就和每年成千上萬男人一樣，國王也要尋求攝護腺肥大治療。」

攝護腺肥大好發於50歲以上的男性，隨著年齡增長，發生率會逐漸增加。到了70歲以上，約有80%的男性會出現攝護腺肥大症狀。攝護腺肥大的原因尚不完全清楚，但與男性荷爾蒙的變化有關。男性隨著年齡增長，睪固酮的分泌會逐漸減少，而睪固酮會刺激攝護腺組織的增生。此外，肥胖、抽菸、缺乏運動等因素，也可能增加攝護腺肥大的風險。

攝護腺肥大的主要症狀包括：

1.排尿困難：如尿流變細、尿量減少、排尿時間延長、排尿中斷、排尿不乾淨、尿後滴滴答答等。

2.頻尿：白天頻尿(每天排尿次數大於8次以上)、夜尿(睡眠間會醒來排尿)

3.急尿：一有尿意就得馬上上廁所。

4.尿失禁：如尿急時尿液不自主地漏出。

如果出現上述症狀，應及早就醫檢查，以免造成膀胱炎、尿路感染、腎水腫、甚至腎衰竭等更嚴重的併發症。

預防攝護腺肥大，每天一定要多吃以下食物：

富含「維生素C」的食物：

維生素C有助於抑制男性荷爾蒙的產生，降低攝護腺肥大的風險。富含維生素C的食物包括：柑橘類水果、奇異果、草莓等。

富含「茄紅素」的食物：

茄紅素有助於保護攝護腺健康，降低攝護腺肥大的風險。富含茄紅素的食物包括：番茄、西瓜、木瓜等。

富含「大豆異黃酮」的食物：

大豆異黃酮有助於平衡男性荷爾蒙，降低攝護腺肥大的風險。富含大豆異黃酮的食物包括：豆漿、豆腐、豆干等。

富含「鋅」的食物：

鋅有助於維持攝護腺健康，降低攝護腺肥大的風險。富含鋅的食物包括牡蠣、南瓜子、全穀類食物等。

預防攝護腺肥大，以下飲食不要碰：

含「咖啡因」的飲料：咖啡因會刺激膀胱收縮，加重排尿困難的症狀。

含「酒精」的飲料：酒精會刺激膀胱收縮，加重排尿困難的症狀。

含「糖」飲料：含糖飲料會增加攝護腺肥大的風險。

「高脂肪」食物：高脂肪食物會刺激荷爾蒙過量分泌，進而增加引發攝護腺病變的機率。

「辛辣」食物：辛辣食物會刺激攝護腺，加重排尿困難的症狀。

戒菸、維持健康體重、規律運動、多喝水、避免憋尿，也有助於預防攝護腺肥大。如果有攝護腺肥大的家族史，也應定期接受檢查，早期發現、早期治療。另外，50歲以上的男性，建議每年至少要做1次肛門指診，檢查攝護腺大小、是否有硬塊及辨識有無攝護腺癌。