每天一大早，上班族人手一杯咖啡趕著去辦公室，已成為台灣人生活的日常，咖啡連鎖店如雨後春筍林立，不管是休閒還是洽公談事情，都非常方便，但您知道監所也有咖啡廳、而且對外開放營業嗎？別懷疑，位於台東的武陵外役監和花蓮的自強外役監，都成立了咖啡廳，而且咖啡產製一條龍，從種植、烘培到沖泡一杯杯的香醇濃郁的阿拉比卡咖啡，全由收容人負責，每粒咖啡豆散發的香氣都是純正的台灣味。

國際咖啡組織（ICO）曾統計，台灣一年喝掉28.5億杯咖啡，而且自2018年起每年增加1.6%，無怪乎台灣被視為「黑金經濟」的重要新興市場。最早瞄準這個「黑金」商機的矯正機關是武陵外役監，2010年起開始種植阿拉比卡咖啡，武陵外役監還在2015年開設全國第一個監所咖啡廳，正式對外營業，不少遊客慕名而來，一杯濃郁醇香的阿拉比卡咖啡端上桌面後，讓熟門熟路的咖啡迷大呼過癮。

首倡在監所種植咖啡的是武陵外役監秘書曾盛乾，他在2009年間擔任武陵外役監（當時稱為台東戒治所）戒護科長時，發現國人飲用咖啡逐漸蔚為風氣，加上看到鄰近農家種植咖啡樹，心想值得一試，因此隔年引進試種，並請專家指導，考慮當地的氣候和水土等自然條件，發現阿拉比卡咖啡非常適合種植，13年來武陵外役監共開闢4.5公頃的咖啡園，咖啡樹達1萬顆。每年靠販賣咖啡豆和掛耳包，盈餘可達250萬元。

同樣位居花東的花蓮自強外役監，從武陵外役監引進咖啡樹，也開始種植阿拉比卡咖啡，近年來也卓然有成，典獄長黃敬謀認為可以進一步提升咖啡的附加價值，並配合收容人的教化，決定聘請外面的老師，指導收容人手沖咖啡的技術，2023年10月開設咖啡廳並試營運，2023年12月正式對外營業。

阿拉比卡咖啡適合在花東地區栽種，武陵、自強外役監引進種植後，所產咖啡大受歡迎。（圖／武陵外役監提供）

黃敬謀指出，外役監裡以詐欺犯比率最高、約占收容人的4成，要求這些詐欺犯拿鋤頭農作，工作效率很低，但要他們在咖啡廳服務，直接面對一般民眾，就服務得很周到，因此設立咖啡廳，還可以改善他們好逸惡勞的習慣，培養正常謀生能力，未來自強外役監還會進一步研發販賣無毒、天然的無菜單料理。

自強外役監作業科長林華彥表示，咖啡豆上市後供不應求，消費者反應很好。不過自強外役監不是只有賣咖啡，飼養的蛋雞也相當知名。典獄長黃敬謀指示2023年3月改養蛋雞，當時正值台灣大缺蛋，飼養400隻海蘭蛋雞，不施打抗生素，吃純天然飼料、且飼料不加葷食，

更多 CTWANT 報導